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Украина не смогла забрать своих граждан из Афганистана

Мир

Военно-транспортный самолет Ил-76МД, который Украина направила в Афганистан за своими гражданами, не смог приземлиться в Кабуле. Об этом сообщил в среду.

Украина не смогла забрать своих граждан из Афганистана

Самолет вылетел 18 августа из Борисполя в Кабул. Ил-76МД должен был забрать из столицы Афганистана украинских граждан, однако воздушное судно не получило "безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой", сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также не получено разрешение на вылет с территории Афганистана, который захвачен бойцами "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В настоящее время самолет "находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет разрешения на эвакуацию", отметили в Генштабе.

В МИД Украины сообщили, что в Кабуле остаются 150 украинцев. У министерства есть два плана по их эвакуации: вывезти людей пассажирским самолетом, находящимся в аэропорту Кабула, или военным самолетом Ил-76МД.

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Украинских военных бросили в Афганистане
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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