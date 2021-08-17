Представитель "Талибана"*: Россия и Китай поддерживают движение

Официальный представитель "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) Сухейл Шахин заявил, что Россия и Китай поддерживают движение.

По словам Шахина, Пакистан, Китай и Россия не спонсируют талибов деньгами, однако у "Талибана" "хорошие отношения" с этими государствами.

Он сказал, что движение получает политическую поддержку от этих стран, но не финансовую. Делегация "Талибана" посещала Китай и Россию. Шахин назвал талибов политической и военной силой Афганистана, и против такой ситуации не выступают упомянутые им страны.

Тем не менее, талибы не имеют союзников, подчеркнул он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Ранее Сухейл Шахин призвал США следовать своему обещанию и вывести войска из Афганистана до 11 сентября. До этой даты талибы не будут атаковать американцев.

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