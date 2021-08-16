Десятки афганских самолетов и вертолетов проникли в Узбекистан

В последние дни государственную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана, на борту которых находились 585 военных. Также в страну незаконно попали 158 афганских мирных жителей и военных.

В воскресенье, 15 августа в воздушном пространстве Узбекистана произошло столкновение афганского самолета Embraer-314 и узбекского МиГ-29. Их обломки упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты не пострадали, потому что успели катапультироваться.

Генпрокурор Узбекистана возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Ведется расследование.

Ранее самолет Военно-воздушных сил Афганистана упал в Узбекистане. Два летчика выжили и доставлены в больницу в Термезе. Позднее стало известно, что система противовоздушной обороны Узбекистана сбила самолет, который нарушил государственную границу.

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