Британские граждане уверены, что нынешние события в Кабуле можно считать началом конца западной цивилизации.
Читатели британской газеты Daily Mail оценили захват власти в Афганистане представителями движения "Талибан"* в комментариях на сайте издания.
Пользователи полагают, что обострение ситуации в Кабуле станет началом конца западной цивилизации. Читатели раскритиковали действия Белого дома и заявили, что все происходящее в Афганистане — предпосылка для "развала" США:
Ранее советник Байдена Джейк Салливан признался, что никто не ожидал, что афганские города "падут" так быстро. По его словам, правительство США потратило 20 лет и миллиарды долларов на то, чтобы обеспечить власти Афганистана лучшей техникой и подготовить к борьбе, но все было зря.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .