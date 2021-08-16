Британцы уверены, что приход талибов к власти приведет к развалу США

Британские граждане уверены, что нынешние события в Кабуле можно считать началом конца западной цивилизации.

Читатели британской газеты Daily Mail оценили захват власти в Афганистане представителями движения "Талибан"* в комментариях на сайте издания.

Пользователи полагают, что обострение ситуации в Кабуле станет началом конца западной цивилизации. Читатели раскритиковали действия Белого дома и заявили, что все происходящее в Афганистане — предпосылка для "развала" США:

"Еще один гвоздь в крышку американского гроба", — пишет Abysmally.

"Байден опять облажался! Долго еще этот качан капусты просидит в Белом доме?" — спрашивает XERIOUS.

"Признает плохие режимы, как в Саудовской Аравии, и без конца устраивает революции по всей Южной Америке", — негодует Hakkaboy.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан признался, что никто не ожидал, что афганские города "падут" так быстро. По его словам, правительство США потратило 20 лет и миллиарды долларов на то, чтобы обеспечить власти Афганистана лучшей техникой и подготовить к борьбе, но все было зря.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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