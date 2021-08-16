Захарова шокирована кадрами, на которых афганцы "падают" с самолета

Афганские СМИ опубликовали видео, на котором видно, как из американского самолета, покидающего Кабул, выпадают люди.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась в Telegram, что кадры с афганцами, выпадающими из американского самолета в Кабуле, вызвали у нее шок.

Захарова отметила, что в силу специфики своей работы вынуждена постоянно следить за новостями, от которых у неподготовленных людей "кровь стынет в жилах". Но, в данном случае, даже ей было неприятно видеть, как афганцы, ухватившиеся за шасси американского самолета, падают на землю:

На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах.

Представитель МИД РФ поначалу надеялась, что видео является подделкой.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли стрельбу по людям в кабульском аэропорту.

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