Замир Кабулов: часть сотрудников российского посольства в Афганистане эвакуируют

Часть персонала российского посольства в Афганистане планируется эвакуировать, сообщил в эфире "Эха Москвы" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, штат посольства РФ в Афганистане составляет около 100 человек. Часть из них предполагается отправить в отпуск, часть — эвакуировать.

Замир Кабулов отметил, что эвакуацию планируется провести так, "чтобы не создавать слишком большое количество присутствия".

Спецпредставитель президента заявил, что талибы* будут охранять посольство России в Кабуле.

Замир Кабулов сообщил, что от россиян пока не было просьб о срочной эвакуации из Афганистана.

Спецпредставитель президента упомянул о российских гражданах афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен. По словам Замира Кабулова, часть этих людей ранее уже эвакуировали из Афганистана в связи с пандемией.

Собеседник "Эха Москвы" отметил, что взятие Кабула талибами* стало для РФ "в некоторой степени неожиданностью". По словам Замира Кабулова, в России полагали, что афганская армия будет в течение какого-то времени оказывать сопротивление повстанцам. "Мы переоценили вооруженные силы Афганистана", — заявил спецпредставитель президента РФ.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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