Испытания бактериологического оружия на людях, проводившиеся в Японии во время Второй мировой войны, не считали преступлением против человечества в руководстве Квантунской армии. Как сообщает РИА Новости, соответствующее признание содержится в рассекреченном ФСБ РФ протоколе допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады.
В ходе допроса он рассказал, что знал об испытаниях на людях предназначавшегося для войны с СССР, США, Китаем и Англией бактериологического оружия, разработкой которого занимались спецотряды Квантунской армии.
При этом допрашиваемый заявил, что не считает преступлением против человечества проводившиеся испытания, поскольку в международных законах не сказано о запрещении подобных опытов.
Ямада отметил, что без испытаний на живых людях нельзя определить "эффективность действия того или иного вида бактерий".
В годы Второй мировой войны в Японии полагали, что использование бактериологического оружия может сыграть важную роль в борьбе с войсками противника. Разработкой и испытаниями на людях бактериологического оружия занимались спецотряды №№731 и 100 Квантунской армии. По разным данным, в результате испытаний в японских лабораториях погибли от 3000 до 10 000 человек.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .