ФСБ рассекретила сведения об испытаниях биооружия на людях в Японии в войну

Испытания бактериологического оружия на людях, проводившиеся в Японии во время Второй мировой войны, не считали преступлением против человечества в руководстве Квантунской армии. Как сообщает РИА Новости, соответствующее признание содержится в рассекреченном ФСБ РФ протоколе допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады.

В ходе допроса он рассказал, что знал об испытаниях на людях предназначавшегося для войны с СССР, США, Китаем и Англией бактериологического оружия, разработкой которого занимались спецотряды Квантунской армии.

При этом допрашиваемый заявил, что не считает преступлением против человечества проводившиеся испытания, поскольку в международных законах не сказано о запрещении подобных опытов.

Ямада отметил, что без испытаний на живых людях нельзя определить "эффективность действия того или иного вида бактерий".

В годы Второй мировой войны в Японии полагали, что использование бактериологического оружия может сыграть важную роль в борьбе с войсками противника. Разработкой и испытаниями на людях бактериологического оружия занимались спецотряды №№731 и 100 Квантунской армии. По разным данным, в результате испытаний в японских лабораториях погибли от 3000 до 10 000 человек.

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