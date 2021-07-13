Климатическое оружие: "страшилка" или угроза?

Погода в России наводит на мысли об использовании в стране климатического оружия. Существует ли оно у Англии или Америки, как говорят конспирологи?

Сама идея может показаться странной, но озвучивается она не впервые. Да и поводов для этого предостаточно.

В Москве неделю температура воздуха не опускается ниже 30 градусов, а в других регионах России при этом свирепствуют ливни и ураганы. Со своей стороны, утомленные штормами американцы рассуждают в соцсетях о "климатическом оружии, которое есть у русских".

Так что конспирологи всей мастей сейчас на коне.

Помимо разных сомнительных "экспертов", на эти темы умудрились высказаться и чиновники с политиками. Причем, не только в этом году.

Например, депутат Госдумы Алексей Журавлёв высказывал подобные идеи в 2019-м. А потом — в 2020-м. По его словам, "такого лета не может быть — мы все понимаем, что не может быть. "Обком вашингтонский" работает. Я считаю, что это серьёзно и надо к этому правильно относиться".

В применении климатического оружия заподозрила США и член Совета Федерации Екатерина Лахова еще года три назад. А до этого в Краснодарском крае наводнением смыло Крымск, горели торфяники в Подмосковье.

Почти 2 миллиона гектаров в том году горели в центральных областях России при температуре в 35,7 градуса по Цельсию в тени. Тогда народ тоже про США вспоминал частенько.

Но это был 2010 год.

С тех пор многие россияне уверены, что за всеми природными катаклизмами стоят американцы вместе с их системами по исследованию ионосферы HAARP и HIPAS на Аляске, аналогичными комплексами в Пуэрто-Рико и Норвегии.

Предполагается, что американцы могут насылать катаклизмы, сбивать баллистические ракеты и самолёты, и "сбрасывать спутники с орбиты".

Американцы же не в восторге от таких вещей, как комплекс по изучению ионосферы "Сура" в Нижнем Новгороде, "Горизонт" в Таджикистане или комплекс в Томске на базе ионосферной станции Сибирского физико-технического института.

Граждане Америки тоже считают, что "русские с помощью этих установок меняют погоду над США".

В общем, проблема у всех одна и та же.

Хотя даже разгон облаков над Москвой — это химическая реакция, известная американцам еще со времен войны во Вьетнаме.

Фактически, для целенаправленного воздействия на климат в рамках какой-либо спецоперации требуются затраты такого количества энергии, которыми человечество на данном этапе вряд ли располагает.

И если бы какое-то государство могло регулировать погоду, то вряд ли бы те же США допустили разгул стихий уровня урагана "Катрина" в 2005-м. Или известные советские и российские ужасы стихии, которые остались в памяти как кошмар.

Можно вспомнить землетрясение в Ялте в 1927 году. Или 1952 год — землетрясение на Камчатке. Три волны цунами смыли в море город Северо-Курильск. В 1966 году произошло землетрясение в Узбекистане. Ташкент пришлось отстраивать заново.

В 1972 году заполыхали лесные и торфяные пожары в Центральной России. Якутия ушла под воду в 1974 году. А гигантский смерч (1984) в Ивановской области и Иванове убил свыше 100 человек и разрушивший сотни домов.

1987 год — два супернаводнения в Читинской области вследствие мощных ливневых дождей и 1988 год — разрушительное землетрясение в Армении. Город Спитак был разрушен полностью, а Гюмри, Ванадзор и ещё несколько сильно пострадали.

Как пишет обозреватель "Царьграда" Сергей Иванов, в России постоянная проблема — "то лето слишком холодное, то зима чересчур тёплая", то зной и сухость, то наводнения. И видеть за этим чьи-то происки смешно.

Несмотря на все нюансы и разницу климатических зон, Россия страна очень непредсказуемая. И погода в ней — тоже.

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