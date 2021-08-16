Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане

Захват в Афганистане власти группировкой Талибан* (запрещена в РФ) стал "мрачным и горьким уроком" для Украины.

Так считает Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего. Своими выводами он поделился в авторской колонке на портале "Главред".

По словам Романенко, украинские власти должны переосмыслить свои отношения с США.

Он напомнил, что Афганистан с 2012-го года имеет статус основного союзника Соединённых Штатов вне НАТО с 2012 года, тогда как Украина безуспешно "добивается этого с 2014 года", надеясь на то, что, став "союзником", Незалежная сможет рассчитывать на защиту Вашингтона в случае войны Киева с Москвой.

"Пока у нас радовались каждой паре снайперских винтовок и сходили с ума из-за ПТУР Джайвелин, правительство в Кабуле получило вертолёты <…> сотни бронетранспортёров, дроны, лёгкие вертолёты. Все это в огромном количестве уже досталось талибам. Они уже, кстати, начали применять и вертолёты. В этой мрачной истории с Афганистаном есть ещё один очень важный момент, который очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов", -написал Романенко.

Как пояснил политолог, теперь-то президент, его команда и все, мечтающие о военном союзе со Штатами должны понять: "американцы ни за кого особо париться не будут". И добавил:

"Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример".

Напомним, в воскресенье талибы сообщили о "победоносном" завершении 20-летней войны.