Глава МВД Афганистана сообщил, что члены радикального и запрещённого в России движения "Талибан"* не станут штурмовать столицу республики Кабул. По словам политика, смена власти пройдёт мирно.
Сейчас делегация талибов* ведёт переговоры в президентском дворце в столице.
Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что армия Афганистана больше не оказывает сопротивление боевикам "Талибана"*: военные сил безопасности бегут и бросают технику. Политик добавил:
"Существует опасность, что начнутся зачистки, убийства людей, которые сотрудничали с американской администрацией. И к сожалению, может пострадать много невинных людей".
Официальный представитель МИД Российской Федерации в своём Telegram-канале Мария Захарова заявила, что война в Афганистане — следствие очередного исторического эксперимента американских властей.
Мария Захарова написала:
"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона".
*Запрещённая в РФ террористическая организация.
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