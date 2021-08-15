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МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"

Мир

Глава МВД Афганистана сообщил, что члены радикального и запрещённого в России движения "Талибан"* не станут штурмовать столицу республики Кабул. По словам политика, смена власти пройдёт мирно.

МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"

Сейчас делегация талибов* ведёт переговоры в президентском дворце в столице.

Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что армия Афганистана больше не оказывает сопротивление боевикам "Талибана"*: военные сил безопасности бегут и бросают технику. Политик добавил:

"Существует опасность, что начнутся зачистки, убийства людей, которые сотрудничали с американской администрацией. И к сожалению, может пострадать много невинных людей".

Официальный представитель МИД Российской Федерации в своём Telegram-канале Мария Захарова заявила, что война в Афганистане — следствие очередного исторического эксперимента американских властей.

Мария Захарова написала:

"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона".

*Запрещённая в РФ террористическая организация. 

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Чего добивается «Талибан» в Афганистане?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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