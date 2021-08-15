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Боевики "Талибана"* захватывают Кабул

Мир

Военные террористической и запрещённой в России организации "Талибан"* начали захватывать столицу Исламской Республики Афганистан Кабул. Журналисты сослались на представителя МВД страны.

Боевики "Талибана"* захватывают Кабул

По данным СМИ, боевики радикального движения "Талибан"* заняты наступлением на Кабул. Лидер этой группировки Дохе сообщил, что военные не станут применять насилие. По словам главы талибов*, людям, которые хотят безопасно покинуть город, позволят это сделать. Кроме того, Дохе призвал отправить женщин на безопасные участки.

Источники сообщают, что боевики организации уже взяли под контроль Кабульский университет, который располагается в северной части столицы. Также талибы* установили флаги движения в одном районе города.

Этой ночью в Кабуле отключили электричество. Жители сообщали местным СМИ о перестрелках на окраине города. Военные "Талибана"* захватили несколько блокпостов на центральных дорогах к столице.

Напомним, что талибы* заняли все контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с другими странами.

*"Талибан" является запрещённой в России террористической организацией.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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