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Талибы* захватили все КПП Афганистана на границах с другими государствами

Мир

Боевики радикального и запрещённого на территории России движения "Талибан"* захватили все контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с другими странами. Журналисты привели цитаты представителя официальных властей республики

Талибы* захватили все КПП Афганистана на границах с другими государствами

По данным источника, люди террористической организации "Талибан"* установили контроль над территориями, которые ведут из Афганистана к другим странам. Также представитель добавил: 

"Единственным пунктом, связывающим территорию Афганистана с другими государствами, который остается под контролем правительственных сил, является международный аэропорт столицы страны Кабула".

Ранее американские власти начали эвакуировать своих дипломатов из посольства в Кабуле. Представители МВД Пакистана объявили, что перекрыли границы с Афганистаном после её захвата боевиками. 

На данный момент талибы* контролируют около 90% республики. 

Напомним, что талибы* захватили столицы провинций Гильменд и Гор в Афганистане. 

*"Талибан" является запрещенной в России террористической организацией. 

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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