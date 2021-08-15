Талибы* захватили все КПП Афганистана на границах с другими государствами

Боевики радикального и запрещённого на территории России движения "Талибан"* захватили все контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с другими странами. Журналисты привели цитаты представителя официальных властей республики.

По данным источника, люди террористической организации "Талибан"* установили контроль над территориями, которые ведут из Афганистана к другим странам. Также представитель добавил:

"Единственным пунктом, связывающим территорию Афганистана с другими государствами, который остается под контролем правительственных сил, является международный аэропорт столицы страны Кабула".

Ранее американские власти начали эвакуировать своих дипломатов из посольства в Кабуле. Представители МВД Пакистана объявили, что перекрыли границы с Афганистаном после её захвата боевиками.

На данный момент талибы* контролируют около 90% республики.

Напомним, что талибы* захватили столицы провинций Гильменд и Гор в Афганистане.

*"Талибан" является запрещенной в России террористической организацией.

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