Талибы захватили столицы провинций Гильменд и Гор в Афганистане

В Афганистане талибы захватили город Лашкаргах, являющийся столицей провинции Гильменд, а также административный центр провинции Гор Чагчаран.

Как сообщил AFP пресс-секретарь губернатора провинции Гор Залмай Карими, Чагчаран был захвачен без сопротивления.

По информации France 24, при захвате Лашкаргаха талибы позволили местным властям и армии провести эвакуацию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars, к утру пятницы движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило об установлении контроля над афганскими провинциями Бадгис, Герат, Гильменд, Гор и Кандагар. При этом власти Афганистана не комментирует заявление талибов.

В МИД России заявили, что захват талибами Кандагара не говорит об их готовности захватить столицу Афганистана.

Как рассказал РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, талибы пока не в состоянии захватить Кабул, поэтому впереди возможны мирные переговоры.

По информации посольства РФ в Афганистане, эвакуация дипперсонала в настоящее время не планируется. Вместе с тем охрану посольства в Кабуле усилили.

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