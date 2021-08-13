В Афганистане талибы захватили город Лашкаргах, являющийся столицей провинции Гильменд, а также административный центр провинции Гор Чагчаран.
Как сообщил AFP пресс-секретарь губернатора провинции Гор Залмай Карими, Чагчаран был захвачен без сопротивления.
По информации France 24, при захвате Лашкаргаха талибы позволили местным властям и армии провести эвакуацию.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars, к утру пятницы движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило об установлении контроля над афганскими провинциями Бадгис, Герат, Гильменд, Гор и Кандагар. При этом власти Афганистана не комментирует заявление талибов.
В МИД России заявили, что захват талибами Кандагара не говорит об их готовности захватить столицу Афганистана.
Как рассказал РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, талибы пока не в состоянии захватить Кабул, поэтому впереди возможны мирные переговоры.
По информации посольства РФ в Афганистане, эвакуация дипперсонала в настоящее время не планируется. Вместе с тем охрану посольства в Кабуле усилили.
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