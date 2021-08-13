Лукашенко назвал условия передачи власти в Белоруссии

Власти Белоруссии разрабатывают поправки к Конституции страны. Президент республики Александр Лукашенко постоянно говорит об этом на всех своих выступлениях.

Так, на встрече с белорусами в Гомельской области Лукашенко заявил, что руководство республики должно помочь приемникам приступить к управлению государством. Политик также отметил, что это процесс непростой и займёт много времени.

По мнению белорусского лидера, процесс передачи власти новому руководству должен идти постепенно, чтобы помочь ему стать на нужные рельсы.

"Приходит новое поколение. <…> Мы должны не просто им передать страну", — заявил Лукашенко.

Именно этим и занимаются нынешние руководители республики при основного закона государства состоится зимой 2022 года.

Лукашенко дал понять, что поправки касаются требований, которые выдвигали представители оппозиции после президентских выборов.

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