США ввели санкции против Кубы и Ирана

Вашингтон ввел санкции в отношении двух чиновников МВД Кубы и воинского подразделения кубинского министерства революционных вооруженных сил. США обвинили их в насильственном подавлении протестов, которые недавно вспыхнули на острове.

Минфин США заморозил активы этих лиц и заблокировал им возможность совершать финансовые операции на территории Соединенных Штатов.

Впервые за долгие годы в 10 муниципалитетах Кубы 11 июля вспыхнули массовые акции протеста. Протестующие требовали свободных выборов и решения социальных проблем. В ответ президент призвал своих сторонников выйти на улице. Кубинские власти обвинили США в организации протестов. Американские власти заявили, что силовое подавление протестов повлияет на дальнейшую политику Вашингтона в отношении Гаваны.

Кроме того, Вашингтон внес в санкционный список ряд иранских предпринимателей и компаний, которые занимались контрабандой нефти в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции.

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