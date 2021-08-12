Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что талибы должны "рассмотреть свою роль в международном сообществе”, поскольку США надеются договориться о мире на фоне быстрого военного блица.
А международному сообществу предложила "наказать "Талибан"* за плохое поведение.
"Талибан" также должен дать оценку тому, какой они хотят видеть свою роль в международном сообществе, — сказала Джен Псаки, добавив, что международные организации будут "внимательно следить за тем, как ведет себя "Талибан"*, и иметь в своем арсенале "целый ряд инструментов для принятия мер по своему выбору”.
Комментарии представителя администрации Джо Байдена прозвучали сразу после того, как Вашингтон направил посланника Афганистана Залмая Халилзада на встречу с лидерами талибов в Катар, где он
"потребует, чтобы группировка прекратила свое продолжающееся наступление и обсудила пути достижения политического урегулирования” в раздираемой войной стране.
Напомним, что менее чем за неделю девять провинциальных столиц перешли под контроль талибов, которые готовы захватить еще несколько городов в ближайшие дни, продвигаясь к другим региональным центрам.
На сегодня боевики контролируют около 60% территории Афганистана.
* запрещенная в РФ организация
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