Псаки "наехала" на талибов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что талибы должны "рассмотреть свою роль в международном сообществе”, поскольку США надеются договориться о мире на фоне быстрого военного блица.

А международному сообществу предложила "наказать "Талибан"* за плохое поведение.

"Талибан" также должен дать оценку тому, какой они хотят видеть свою роль в международном сообществе, — сказала Джен Псаки, добавив, что международные организации будут "внимательно следить за тем, как ведет себя "Талибан"*, и иметь в своем арсенале "целый ряд инструментов для принятия мер по своему выбору”.

Комментарии представителя администрации Джо Байдена прозвучали сразу после того, как Вашингтон направил посланника Афганистана Залмая Халилзада на встречу с лидерами талибов в Катар, где он

"потребует, чтобы группировка прекратила свое продолжающееся наступление и обсудила пути достижения политического урегулирования” в раздираемой войной стране.

Напомним, что менее чем за неделю девять провинциальных столиц перешли под контроль талибов, которые готовы захватить еще несколько городов в ближайшие дни, продвигаясь к другим региональным центрам.

На сегодня боевики контролируют около 60% территории Афганистана.

* запрещенная в РФ организация

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