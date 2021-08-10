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Еврокомиссар обвинила Лукашенко в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

Мир » Европа » Евросоюз

Комиссар Европейской комиссии по внутренним вопросам Илва Йохансон заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует миграционный кризис на границе, чтобы дестабилизировать Евросоюз.

Еврокомиссар обвинила Лукашенко в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

По словам Йохансон, Лукашенко использует людей в акте агрессии для дестабилизации ЕС. Санкции больно ударили по нему, поэтому он пытается оказать сопротивление, отметила комиссар.

Она считает, что белорусский лидер пришёл в отчаяние после санкций и решил прибегнуть к насилию и угрозам в адрес Евросоюза.

"Совершенно очевидно, что именно таким образом Лукашенко использует людей против Литвы, Польши, против Латвии и ЕС", — сказала Йохансон.

Она добавила, что действия Лукашенко представляют угрозу не только для белорусов, но и для людей других национальностей.

Брюссель уже направил пограничников Frontex в Латвию. Если Польше и Латвии потребуется помощь, то ЕС расширит присутствие специалистов агентства по безопасности внешних границ в восточной части Европы, подчеркнула еврокомиссар.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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