Комиссар Европейской комиссии по внутренним вопросам Илва Йохансон заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует миграционный кризис на границе, чтобы дестабилизировать Евросоюз.
По словам Йохансон, Лукашенко использует людей в акте агрессии для дестабилизации ЕС. Санкции больно ударили по нему, поэтому он пытается оказать сопротивление, отметила комиссар.
Она считает, что белорусский лидер пришёл в отчаяние после санкций и решил прибегнуть к насилию и угрозам в адрес Евросоюза.
"Совершенно очевидно, что именно таким образом Лукашенко использует людей против Литвы, Польши, против Латвии и ЕС", — сказала Йохансон.
Она добавила, что действия Лукашенко представляют угрозу не только для белорусов, но и для людей других национальностей.
Брюссель уже направил пограничников Frontex в Латвию. Если Польше и Латвии потребуется помощь, то ЕС расширит присутствие специалистов агентства по безопасности внешних границ в восточной части Европы, подчеркнула еврокомиссар.
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