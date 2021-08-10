Еврокомиссар обвинила Лукашенко в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС

Комиссар Европейской комиссии по внутренним вопросам Илва Йохансон заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует миграционный кризис на границе, чтобы дестабилизировать Евросоюз.

По словам Йохансон, Лукашенко использует людей в акте агрессии для дестабилизации ЕС. Санкции больно ударили по нему, поэтому он пытается оказать сопротивление, отметила комиссар.

Она считает, что белорусский лидер пришёл в отчаяние после санкций и решил прибегнуть к насилию и угрозам в адрес Евросоюза.

"Совершенно очевидно, что именно таким образом Лукашенко использует людей против Литвы, Польши, против Латвии и ЕС", — сказала Йохансон.

Она добавила, что действия Лукашенко представляют угрозу не только для белорусов, но и для людей других национальностей.

Брюссель уже направил пограничников Frontex в Латвию. Если Польше и Латвии потребуется помощь, то ЕС расширит присутствие специалистов агентства по безопасности внешних границ в восточной части Европы, подчеркнула еврокомиссар.

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