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Участница Олимпиады умерла в возрасте 24 лет

Мир

Перед кончиной спортсменка жаловалась на давление

Участница Олимпиады умерла в возрасте 24 лет

9 августа ушла из жизни бывшая участница Олимпийских игр, новозеландская велогонщица Оливия Подмор. Об этом на своем официальном сайте сообщил национальный олимпийский комитет страны.

Подмор было 24 года, она выступала за сборную Новой Зеландии на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и Играх содружества-2018. На токийскую Олимпиаду спортсменка отобраться не сумела.

НОК Новой Зеландии глубоко скорбит и отмечает, что Подмор являлась ценным членом команды, и ее уход стал ощутимой потерей для всего спортивного сообщества страны.

По сообщениям прессы, перед кончиной Подмор в соцсетях жаловалась на давление, с которым сталкивается после неудачных выступлений. Через некоторая время она удалила свою публикацию. Причины смерти спортсменки не разглашаются.

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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