В Британии военные помогут супермаркетам с доставкой продуктов

Британское издание The Sun on Sunday сообщило, что военные водители могут быть задействованы для доставки продуктов в супермаркеты. Около двух тысяч военнослужащих получили указание находиться в повышенной готовности.

По данным источника, солдат разместят в гостиницах. Они будут работать сверхурочно, чтобы помочь супермаркетам справиться с логистикой. Военные водители будут осуществлять доставку продуктов первой необходимости и медикаментов.

Из-за повышенной заболеваемости COVID-19 британские торговые сети наблюдают дефицит сотрудников. По данным Daily Mail, в конце июля Ассоциация автоперевозчиков сообщила, что ритейлерам не хватает 100 тысяч водителей. В итоге возникли проблемы с поставкой продуктов, и это привело к опустевшим полкам в супермаркетах.

По информации JHU CSSE, 8 августа в Англии были зарегистрировано 23,88 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом 70% населения получили прививки.

В Британии по-прежнему действует обязательная изоляция после контактов с зараженными. С 16 августа полностью привитым гражданам отменят самоизоляцию. Также с конца июля изоляция необязательна для работников ключевых сфер.

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