Лукашенко опроверг обвинения в диктатуре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в ответ на обвинения в диктатуре, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать. Он добавил, что республика не обладает ресурсами для такого стиля правления.

"В силу наших возможностей мы реагируем (на санкции — ред.), это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете в мою сторону, типа: "диктатура". Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, — я вполне вменяемый человек, — надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь", — сказал Лукашенко во время "Большого разговора с президентом". Мероприятие было организовано через год после выборов, которые обернулись массовыми протестными митингами оппозиции.

По словам Лукашенко, он как президент должен обеспечивать безопасность и сохранность Белоруссии.

"На остальное у меня нет желания и возможности тратить ресурсы, но если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем", — подчеркнул белорусский лидер.

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