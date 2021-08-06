Позиции Израиля обстреляло ливанское движение "Хезболлах"

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за бомбардировку местности вблизи позиций израильских войск в районе ферм Шебаа. Это спорная территория, расположенная между Ливаном, Сирией и Израилем, которую контролирует Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 11.15 в эту пятницу, группы мученика Али Камеля Мохсена и мученика Мухаммада Касима Тахана… бомбили открытую местность в непосредственной близости от позиций израильской оккупации в районе ферм Шебаа", — заявили в "Хезболлах".

Обстрел состоялся 5 августа в ответ на авиаудары израильских ВВС в районах Аль-Джармак и Аль-Шавакир. "Хезболлах" выпустили десятков ракет калибра 122 миллиметра.

В ответ на бомбардировку с территории Ливана армия Израиля начала наносить удары с воздуха.

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