В Судане суд приговорил к казне шестерых спецназовцев из-за убийства студентов

Суданский суд назначил смертную казнь шестерым сотрудникам спецподразделения, которые убивали протестующих в 2019 году. Об этом сообщило новостное СМИ Alintibaha.

По данным журналистов, приговор вынесли в городе Эль-Обейд, где три года назад митинговали студенты. Они вышли на улицы с требованием отдать власть гражданским: оппозиция хотела забрать влияние у военных. Во время беспорядков снайперы убили шесть человек.

Двух спецназовцев оправдали. В тот день они не держали в руках оружие, пытались остановить коллег в стрельбе по студентам.

Преступники работали в Силах быстрого реагирования. Эта спецслужба входила в состав Национальной службы безопасности и разведки при вооружённых силах Судана.

В 2019 году на фоне постоянных протестов суданская армия свергла президента Омара аль-Башира, который руководил страной 30 лет. Новые власти сформировали Военный совет, распустили парламент и отменили конституцию. Люди подняли бунт, чтобы руководство отдали гражданским. Протесты приводили к регулярной гибели людей. В итоге Военный совет распустили.

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