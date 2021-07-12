В МИД Судана объяснили, за что благодарны России

В 2019 году в Судане произошёл военный переворот, "базу" для которого отчасти заложили народные протесты, вспыхнувшие годом ранее. По итогам переворота президент Судана Омар аль-Башир после почти 30-летнего правления оказался в тюрьме, а в стране начались перемены на политическом фронте.

Напомним, что ситуация в Судане сложилась весьма неблагоприятная: страна стремительно скатывалась по экономической "горке" вниз. В частности, люди выходили на протесты против роста цен: решение властей увеличить цену на хлеб с одного суданского фунта до трёх (примерно с 0,02 до 0,063 доллара) вызвало резкое недовольство жителей.

Перемены в Судане приветствовала в том числе Россия, рассказала глава МИД страны Марьям аль-Махди. Она, сообщает РИА "Новости", прибыла 11 июля с визитом в Москву, чтобы подтвердить: Хартум заинтересован в том, чтобы развивать двусторонние отношения.

"И здесь нам было необходимо поблагодарить Россию за её поддержку перемен в Судане, поскольку она приветствовала перемены, произошедшие в Судане после успеха славной декабрьской революции", — уточнила она.

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