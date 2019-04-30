Как Запад помогал свергать президента Судана Омара аль-Башира

В декабре прошлого года в Судане начали проходить массовые акции протеста, вызванные повышением цен на хлеб. Вялотекущие митинги усилились к апрелю этого года, в результате чего президент страны Омар аль-Башир был отправлен в отставку и заключен под домашний арест.
Журналисты Федерального агентства новостей провели большое расследование и выяснили, что за свержением главы Судана стояли западные страны. Работа политтехнологов из США и Великобритании стала заметна еще в декабре, и с каждым месяцем их влияние на настроения в обществе нарастало. Прежде всего, это выражалось в создании позитивного образа протестующих и оппозиции в целом. Запад обеспечивал демонстрантов технической и информационной поддержкой.
К примеру, участникам акций протеста предоставлялся доступ к VPN, благодаря чему митингующие обходили блокировку протестных групп в Интернете. Кроме этого, среди участников демонстраций распространяли контакты западных средств массовой информации, таких как CNN, BBC и New York Times.
Для усиления протестных настроений и поднятия морального духа митингующих западные политтехнологи использовали уже хорошо известные символы. Как и во многих других странах, во внутренние дела которых вмешивался Запад, в Судане был замечен так называемый "кулак Сороса" — главный символ "цветных революций".
Чтобы придать протесту в Судане некую уникальность и объединить митингующих, западные специалисты придумали делать героев из обычных демонстрантов. Получилось несколько новых образов революции.
В декабре прошлого года главным образом был неизвестный протестующий с камнем в руке и двумя поднятыми пальцами. А уже в апреле западные политтехнологи создали из девушки Алаа Салах новый символ "суданской революции".
Полный текст расследование читайте на сайте Федерального агентства новостей.
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