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Сдали назад: Киев высказался по "повышенным тонам" в беседе Байдена и Зеленкого

Мир

Киев, похоже, сообразил, что несколько перегнул палку с риторикой в ожидании встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Напомним, что два лидера (по предварительным данным) встретятся 30 августа, однако Киев уже успел порадовать прессу громкими заявлениями и теперь пытается отыграть всё назад.

Сдали назад: Киев высказался по "повышенным тонам" в беседе Байдена и Зеленкого

Напомним, что ранее на одном из украинских каналов прозвучали следующие слова:

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком", — высказался глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

На данное заявление в РФ отреагировали с юмором: в частности, высказал своё мнение председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Также постарались "сгладить" фон перед встречей президентов и в украинском МИД.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа.

Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", — написал глава министерства Дмитрий Кулеба в Facebook.

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Пушков высмеял желание Зеленского говорить на повышенных тонах с Байденом
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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