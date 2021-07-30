Пушков с юмором оценил "повышенные тона", обещанные Киевом Байдену

Перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США из Киева заявили: разговор с Джо Байденом может пройти "на повышенных тонах". Ироничный комментарий по данному заявлению предоставил Алексей Пушков.

Пушков написал сообщение в Telegram и отметил:

"… У Байдена есть только один выход: ещё раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!".

При этом очевидно, что заявления такого рода делаются лишь для слушателей, отличающихся излишней доверчивостью, и не имеют ничего общего с реальностью. И в каком-то смысле это расстраивает — ведь иначе мир мог бы увидеть, как Зеленский "ставит на место" Байдена.

"Жаль, мир не станет свидетелем того, как Зеленский устроит выволочку Байдену, поставит его на место, всё ему выскажет "на повышенных тонах", а затем заставит каяться за позицию по Северному потоку-2", — добавил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

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