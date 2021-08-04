"Вызывает вопросы": в ЕК объяснили, в чём проблема с одобрением "Спутника V"

Еврокомиссия продолжает придумывать причины и поводы для "неодобрения" российской вакцины "Спутник V". По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, экспертам снова не хватает неких "данных о безопасности".

Напомним, что процесс одобрения "Спутника V" на уровне ЕС, мягко говоря, затянулся — эксперты работают над вопросом с 4 марта. На поступающие сообщения о том, что агентству, занимающимся этим вопросом (ЕМА) регулярно чего-то не хватает, наслаивается очевидная политическая подоплёка.

"Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", — заявила для Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) фон дер Ляйен.

Москва, напомним, ранее сообщала: все нужные для процедуры одобрения документы в ЕС успешно предоставлены.

"Без политической воли ничего не получится​​​. EMA постоянно ищет всё новые отговорки. "Спутник V" успешно применяется в 70 странах мира", — считает посол России в Австрии Дмитрий Любинский (цитата по РИА "Новости").

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