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Автор Антон Куликов

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино: почему это важно для России

Мир

Евросоюз признает документы об иммунизации, которые выдаются в Сан-Марино, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Почему эта информация важна и для нашей страны?

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино: почему это важно для России

Признаны сертификаты, но не российская вакцина

В сообщении РФПИ отмечается, что "сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны".

Процитировано также заявление еврокомиссара Дидье Рейндерса. Который сказал, что рад видеть все больше государств, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, ЕК принимает активные меры по признанию документов, выданных и другими странами.

Напомним, что Сан-Марино стало одним из первых европейских государств, где было одобрено применение вакцины "Спутник V". Произошло это в феврале нынешнего года.

Это государство на Апеннинском полуострове совсем небольшое, население около 34 тысяч человек. Но благодаря активному использованию российской вакцины, уже в конце мая власти страны объявили о достижении коллективного иммунитета.

А еще в начале мая было объявлено о закрытии коронавирусного отделения в местной больнице. И после этого в Сан-Марино на протяжении нескольких недель не фиксировали новых случаев заболеваний COVID-19.

Почему произошедшее важно для России

Стоит заметить, что переговоры о признании властями Евросоюза национального сертификата власти Сан-Марино начали еще в начале июня. Членом ЕС это государство не является. И в республике признавали, что переговоры осложнило то обстоятельство, что "Спутник V" не получил одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

Правда, уже тогда в Сан-Марино были уверены, что сертификат в Евросоюзе признают. И это в самом деле произошло — спустя два месяца.

Впрочем, в значительной степени это технический вопрос. "Еврокомиссия признала техническое соответствие нашего документа своим стандартам, но не вакцинацию "Спутником V". Тогда как уже целый ряд стран, включая Финляндию, Хорватию, Грецию, признали вакцинированных этим препаратом. Действующий порядок ЕС дает возможность странам-членам признавать ковид-сертификаты о вакцинации не одобренными в ЕС препаратами", — цитирует ТАСС секретаря по вопросам здравоохранения, социальной безопасности и социальной политике Роберто Чаватта.

Но почему же это важно для России? Во-первых, по той причине, что абсолютное большинство граждан Сан-Марино были привиты российской вакциной. Это дает некоторые дополнительные основания полагать, что в Евросоюзе признают и российскую вакцину, а не только сертификаты о прививке.

Во-вторых, это может положительно сказаться на переговорах о взаимном признании сертификатов. А без таковых, судя по всему, поездки в другие государства в обозримом будущем могут быть довольно проблематичными.

То есть границы, может быть, и не закроются, но их пересечение будет обставлено таким количеством условий (справки, обязательная самоизоляция по прибытии и так далее), что проще будет никуда не ездить без крайней необходимости.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы вакцина сан-марино коронавирус
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