EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кому кризис не помеха: олигархи стали богаче на десятки миллиардов долларов
Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
"Более справедливые шахматы": в Британии решили изменить правила игры
Обломки Boeing A321, севшего в кукурузном поле, до сих лежат на месте аварии
Михаил Мурашко: для пожилых людей вакцинация должна быть тотальной
Как повела себя аллергия в период пандемии
Суд арестовал "скопинского маньяка" за съёмки в ролике КПРФ
"Шагаю по Москве": несколько неизвестных фактов

Британцы обвинили Иран в очередном нападении на корабль в Оманском заливе

Мир

Постоянные сообщения об инцидентах с нападениями на корабли в Персидском заливе и Аравийском море являются "крайне подозрительными”.

Британцы обвинили Иран в очередном нападении на корабль в Оманском заливе

С таким заявлением выступил Иран после того, как британское морское торговое агентство сообщило о новом "потенциальном угоне” у берегов ОАЭ и косвенно обвинило в арабскую страну в нападении на шедший через Оманский залив корабль.

Что случилось

"Примерно в 61 морской миле (113 километрах) к востоку от района Объединенных Арабских Эмиратов Фуджейра произошло нападение отряда неизвестных вооруженных людей на судно под названием "Асфальтовая принцесса", — сообщило во вторник британское агентство морских торговых операций.

Агентство, которое укомплектовано резервистами Королевского флота и следит за морским движением в этом районе.

  • "Асфальтовая принцесса" — это танкер под панамским флагом, построенный в 1976 году, согласно данным веб-сайта MarineTraffic, который отслеживает движение различных океанских судов. Сайт также показал, что судно действительно плыло через Оманский залив.

Как сообщает The Times со ссылкой на правительственный источник, британские официальные лица "работают над предположением”, что за очевидным нападением якобы стоит Иран.

Тегеран отрицает какую-либо причастность

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде предостерег другие страны от создания "ложной атмосферы” в регионе для достижения каких-то "политических целей”.

К слову, еще четыре судна, плавающие у берегов ОАЭ, сообщили во вторник, что они "потеряли контроль над рулевым управлением". По сообщениям СМИ, это были нефтяные танкеры "Королева Эмата", "Золотой бриллиант", "Джаг Пуджа" и "Бездна". Точные обстоятельства этих инцидентов остаются неясными.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
‘Наши легкие горят": мэр турецкого Миласа отчаянно просит о помощи
Британцы обвинили Иран в очередном нападении на корабль в Оманском заливе
В Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана
На Земле возник и растёт разрыв между количеством мужчин и женщин
Биньямин Нетаньяху обвинил власти Израиля в "полной сдаче американцам"
Кому кризис не помеха: олигархи стали богаче на десятки миллиардов долларов
Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Телеведущий Усов: советским дикторам экономически выгодно было быть грамотными
"Более справедливые шахматы": в Британии решили изменить правила игры
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Новости Украины
Зеленский: "Возвращение Крыма — это лишь вопрос времени"
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Мир. Новости мира
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников