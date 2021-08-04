Британцы обвинили Иран в очередном нападении на корабль в Оманском заливе

Постоянные сообщения об инцидентах с нападениями на корабли в Персидском заливе и Аравийском море являются "крайне подозрительными”.

С таким заявлением выступил Иран после того, как британское морское торговое агентство сообщило о новом "потенциальном угоне” у берегов ОАЭ и косвенно обвинило в арабскую страну в нападении на шедший через Оманский залив корабль.

Что случилось

"Примерно в 61 морской миле (113 километрах) к востоку от района Объединенных Арабских Эмиратов Фуджейра произошло нападение отряда неизвестных вооруженных людей на судно под названием "Асфальтовая принцесса", — сообщило во вторник британское агентство морских торговых операций.

Агентство, которое укомплектовано резервистами Королевского флота и следит за морским движением в этом районе.

"Асфальтовая принцесса" — это танкер под панамским флагом, построенный в 1976 году, согласно данным веб-сайта MarineTraffic, который отслеживает движение различных океанских судов. Сайт также показал, что судно действительно плыло через Оманский залив.

Как сообщает The Times со ссылкой на правительственный источник, британские официальные лица "работают над предположением”, что за очевидным нападением якобы стоит Иран.

Тегеран отрицает какую-либо причастность

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде предостерег другие страны от создания "ложной атмосферы” в регионе для достижения каких-то "политических целей”.

К слову, еще четыре судна, плавающие у берегов ОАЭ, сообщили во вторник, что они "потеряли контроль над рулевым управлением". По сообщениям СМИ, это были нефтяные танкеры "Королева Эмата", "Золотой бриллиант", "Джаг Пуджа" и "Бездна". Точные обстоятельства этих инцидентов остаются неясными.