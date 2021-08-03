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Талибы в Афганистане взялись за крупные города: идёт бой за Лашкар-Гах

Мир

Ожесточенные бои идут в Афганистане за город Лашкар-Гах — столицу южной провинции Гильменд.

Талибы в Афганистане взялись за крупные города: идёт бой за Лашкар-Гах

Официальный Кабул опасается, что он может стать первой провинциальной столицей, попавшей в руки талибов.

Всю ночь Лашкар-Гах находился под сильным обстрелом боевиков, несмотря на постоянные авиаудары США и правительственных войск Афганистана. На момент публикации материала огонь не прекращается.

Есть информация, что талибы захватили телевизионную станцию. Ранее, в понедельник, министерство информации Афганистана объявило, что 11 радио-и четыре телевизионных сети в провинции Гильменд прекратили вещание из-за "угрозы нападения талибов".

Тысячи людей, ранее бежавших из сельской местности, укрылись в городских зданиях.

Гильменд был центром американской и британской военных кампаний, и переход провинции под контроль боевиков "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) будет серьёзным ударом для афганского правительства.

Если Лашкар-Гах падёт, он станет первой провинциальной столицей, завоеванной талибами с 2016 года.

По словам военного коменданта города, победа талибов будет иметь "разрушительные последствия для глобальной безопасности".

"Это не война в Афганистане, это война между свободой и тоталитаризмом", — заявил генерал-майор Сами Садаат.

Где ещё "жарко" в Афганистане

© Карта, показывающая районы полного контроля талибов или правительства

Попытки боевиков захватить Кандагар, второй по величине город Афганистана, продолжились после ракетных ударов по его аэропорту в воскресенье.

Захват контроля над Кандагаром стал бы огромной символической победой талибов, дав им власть на юге страны.

В третьем осажденном городе, Герате, на западе страны, правительственные военные сражаются с повстанцами уже несколько дней. В пятницу там был атакован комплекс ООН.

В то время как правительственные войска изо всех сил пытаются сдержать наступление талибов, президент Ашраф Гани обвинил внезапный вывод американских войск в усилении боевых действий.

"Причина нашей нынешней ситуации заключается в том, что решение было принято внезапно", — сказал он парламенту.

Гани сказал, что предупредил Вашингтон о том, что вывод войск будет иметь "последствия".

Несмотря на то что почти все ее вооруженные силы покинули страну, США продолжают свое воздушное наступление в поддержку правительственных войск. Удары по Лашкар-Гаху продолжались поздно вечером в понедельник.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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