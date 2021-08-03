Ожесточенные бои идут в Афганистане за город Лашкар-Гах — столицу южной провинции Гильменд.
Официальный Кабул опасается, что он может стать первой провинциальной столицей, попавшей в руки талибов.
Всю ночь Лашкар-Гах находился под сильным обстрелом боевиков, несмотря на постоянные авиаудары США и правительственных войск Афганистана. На момент публикации материала огонь не прекращается.
Есть информация, что талибы захватили телевизионную станцию. Ранее, в понедельник, министерство информации Афганистана объявило, что 11 радио-и четыре телевизионных сети в провинции Гильменд прекратили вещание из-за "угрозы нападения талибов".
Тысячи людей, ранее бежавших из сельской местности, укрылись в городских зданиях.
Гильменд был центром американской и британской военных кампаний, и переход провинции под контроль боевиков "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) будет серьёзным ударом для афганского правительства.
Если Лашкар-Гах падёт, он станет первой провинциальной столицей, завоеванной талибами с 2016 года.
По словам военного коменданта города, победа талибов будет иметь "разрушительные последствия для глобальной безопасности".
"Это не война в Афганистане, это война между свободой и тоталитаризмом", — заявил генерал-майор Сами Садаат.
Попытки боевиков захватить Кандагар, второй по величине город Афганистана, продолжились после ракетных ударов по его аэропорту в воскресенье.
Захват контроля над Кандагаром стал бы огромной символической победой талибов, дав им власть на юге страны.
В третьем осажденном городе, Герате, на западе страны, правительственные военные сражаются с повстанцами уже несколько дней. В пятницу там был атакован комплекс ООН.
В то время как правительственные войска изо всех сил пытаются сдержать наступление талибов, президент Ашраф Гани обвинил внезапный вывод американских войск в усилении боевых действий.
"Причина нашей нынешней ситуации заключается в том, что решение было принято внезапно", — сказал он парламенту.
Гани сказал, что предупредил Вашингтон о том, что вывод войск будет иметь "последствия".
Несмотря на то что почти все ее вооруженные силы покинули страну, США продолжают свое воздушное наступление в поддержку правительственных войск. Удары по Лашкар-Гаху продолжались поздно вечером в понедельник.
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