В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавирусной инфекции

В Замосце подожги пункт вакцинации от "ковида". Об этом сообщило агентство РАР.

Огонь быстро потушили и никто не пострадал. Полиция расследует происшествие, устанавливает личности преступников. Сотрудники надеются, что в этом помогут камеры. Также правоохранители создали специальную оперативную группу.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий прокомментировал инцидент. Политик сказал, что этот поджог — проявление бандитизма. Власти пообещали наказать злоумышленников и усилить охрану эпидемиологических станций. Премьер-министр подчеркнул:

"Мы будем необычайно сурово подходить к такого типа актам".

Ранее польские СМИ писали о нехватке медицинского персонала. Государство снизило финансирование, из-за чего закрылось огромное количество больниц и профильных отделений. Специалисты из Краковского экономического университета рассказали о других причинах. Старое поколение врачей ушло, а свежих кадров нет, молодежь хочет трудиться в других странах.

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