Трагедия в Краснодарском крае: семья погибла после вакцинации. Совпадение?

Трагедия в одной из семей Краснодарского края потрясла всю Россию: в одночасье сиротой осталась 13-летняя девочка.

Причиной, как предполагают близкие и знакомые, стала коронавирусная вакцина "ЭпиВакКорона".

В настоящее время это подозрение проверяют Минздрав и Роспотребнадзор.

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29 июня семья Колесниковых, проживавшая в пригороде Краснодара, сделала прививку против коронавируса в одной из московских клиник.

Как рассказала местном журналистам одна из родственниц Колесниковых, у всех них были противопоказания к вакцинации — они страдали сахарным диабетом.

Но поскольку в крае действуют жёсткие требования на этот счёт, прививку делать пришлось. Изучив доступные сведения об имеющихся вакцинах и решив, что "ЭпиВакКорона" переносится легче, чем другие препараты, Колесниковы решились.

Так как в Краснодарском крае этого препарата ещё нет, Колесниковы специально ради укола поехали в Москву. В течение пары дней — они сразу вернулись домой — все почувствовали себя плохо.

А потом один за другим трое из четверых привившихся — 37-летний Михаил Колесников, его 36-летняя жена и 58-летняя теща — скончались. Даты смерти - 16, 23, 26 июля 2021 года.

Пожилой отец Михаила сейчас в реанимации, врачи пытаются его спасти.