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Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция

Мир » Бывший СССР » Украина

Представители украинского ЛГБТ-сообщества в минувшие выходные собрались "на тусовку" у офиса Владимира Зеленского, но повеселиться от души им не дали.

Столкновения в Киеве: противники ЛГБТ-акции подрались с полицией
 

Сначала свое неудовольствие продемонстрировали радикалы, а потом, дабы избежать кровопролития, в дело вмешалась полиция и разогнала готовые сцепиться врукопашную стороны слезоточивым газом и дубинками.

Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция

Митинг, принявший форму рейва, участники которого танцуя, раздевались, был организован в поддержку ЛГБТ-сообщества Украины, поскольку парламент страны рассматривает новый закон о дискриминации и насильственных нападениях на незащищенные группы.

Когда страсти перед президентским офисом немного улеглись, организаторы заявили, что местная полиция "не отреагировала достаточно быстро", попросила правоохранителей "наказать виновных” и принять меры в отношении радикалов по части "ненависти и подстрекательстве к насилию.”

К утру понедельника стало известно, что шестнадцать человек были арестованы и обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении приказам полицейских.

Напомним, в мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект, запрещающий дискриминацию по признаку цвета кожи, языка, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Это стало шагом в выполнении списка условий Соглашения об ассоциации, которое проложило бы путь к членству в Европейском союзе.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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