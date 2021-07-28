Разоблачитель "бесчинств" американских военных за рубежом осуждён в США

Дэниел Хейл, бывший аналитик разведки ВВС США, который слил информацию о гибели гражданских лиц в результате ударов беспилотников за рубежом, был приговорен почти к четырем годам тюремного заключения в соответствии с Законом о шпионаже.

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Окружной судья США Лиам О'Грейди вынес приговор во вторник в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния, заявив, что 45-месячный срок был необходим в качестве сдерживающего фактора для других от разглашения государственных секретов. О'Грейди сказал Хейлу, что у него есть другие варианты, кроме как поделиться секретными документами с репортером.

История разоблачения

Работая частным подрядчиком, Хейл слил ряд документов Джереми Скахиллу из "Перехвата", показывающих, в какой степени программа беспилотной войны президента Барака Обамы в таких местах, как Афганистан, Пакистан и Йемен, привела к жертвам среди гражданского населения.

Документы показали, что из 200 человек, убитых в период с января 2012 года по февраль 2013 года, только 35 были намеченными целями. В течение одного пятимесячного периода почти 90% убитых были невинными людьми, которые, тем не менее, были классифицированы как “враги, убитые в бою”.

33-летний Хейл в марте признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении Закона о шпионаже 1917 года, признавшись в “хранении и передаче информации о национальной безопасности” и утечке 11 секретных документов журналисту. Эти документы просочились в "Перехват", который опубликовал их в октябре 2015 года под названием "Документы дрона".

Согласно сделке о признании вины, Хейлу грозило до 10 лет тюрьмы – гораздо меньше, чем 50 лет, которые были бы предъявлены первоначальным обвинениям, если бы он предстал перед судом.

За экс-аналитика ВВС США вступились другие разоблачители - Эдвард Сноуден, Джон Кириаку, Даниэль Эллсберг и WikiLeaks в то время, как видные правозащитные организации, такие как ACLU и PEN, в основном хранили молчание.

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ACLU отреагировал после вынесения приговора, заявив, что Хейл "помог общественности узнать о смертельной программе, которую никогда не следовало держать в секрете. Его следует благодарить, а не осуждать как шпиона."