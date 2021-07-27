Боррель выступил с очередным "призывом": на этот раз по поводу Туниса

Продолжает "внимательно следить" за происходящим в мире глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На этот раз он высказался по поводу Туниса — не обошлось без "призывов" от имени всего ЕС.

Напомним, что ситуация в Тунисе обострилась 26 июля в результате решения президента страны о "принятии всей власти". Беспрецедентное решение Каиса Саида вызвало беспорядки и столкновения его сторонников и противников.

Боррель высказался в традиционном формате "за всё хорошее против всего плохого":

ЕС "внимательно следит" за тем, как идёт развитие ситуации;

"основы демократии" в стране нужно сохранять;

насилия нужно избегать.

"Демократические основы, уважение к верховенству закона, к конституции должны быть сохранены, а также учтены пожелания тунисского народа. Поэтому мы призываем к скорейшему восстановлению парламентской деятельности, считаем необходимым уважать фундаментальные права и избегать любых форм насилия", — уточнил Боррель.

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