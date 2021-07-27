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ООН: число жертв среди населения Афганистана растёт по мере ухода США из страны

Мир

Число гражданских лиц, убитых или раненых в ходе войны в Афганистане, резко возросло с тех пор, как западная коалиция начала выводить своих солдат из страны.

ООН: число жертв среди населения Афганистана растёт по мере ухода США из страны

Об этом говорится в опубликованном докладе ООН.

"В общей сложности 1659 гражданских лиц были убиты и 3254 ранены в первой половине 2021 года, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2020 года, — написано в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Фактические цифры могут быть еще выше, учитывая, что МООНСА регистрирует только потери, которые она может самостоятельно проверить.

  • Из числа убитых или искалеченных 46% — женщины и дети.

Талибы и другие боевики были ответственны за 64% жертв среди гражданского населения, в то время как 25% были приписаны проправительственным силам и 11%- "перекрестному огню" между воюющими сторонами.

МООНСА отметила особенно тревожную тенденцию:

  • число погибших среди гражданского населения выросло с мая, когда силы коалиции во главе с США начали вывод войск.

Согласно отчету, в мае и июне было убито 783 человека и ранено 1609 человек, что стало самым высоким показателем за эти месяцы с тех пор, как миссия ООН начала вести учет в 2009 году.

"Беспрецедентное число афганских гражданских лиц погибнет и будет искалечено в этом году, если не остановить растущее насилие”, — заявила Дебора Лайонс, посланник генерального секретаря ООН в Афганистане.

Напомним, что американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа, после двух десятилетий пребывания в стране и на фоне растущих опасений, что талибы, набирающие силу в последние годы, полностью захватят страну.

США вторглись в Афганистан в 2001 году вскоре после террористических атак 11 сентября на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон. Кампания в конечном итоге не принесла миру и стабильности в стране, а война с талибами затянулась почти на два десятилетия.

Большинство союзников США, включая Германию и Италию, вывели свои последние оставшиеся войска в начале этого года, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в июле, что большинство британских солдат также были выведены.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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