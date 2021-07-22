Осознал: Байден до сих пор под впечатлением от беседы с Путиным

Встреча лидеров России и США прошла ещё 16 июня, однако Джо Байден под впечатлением от неё до сих пор. Как оказалось, именно на встрече с российским коллегой американский лидер испытал совершенно особое чувство.

"Сидя напротив [Владимира] Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю [о чем-то], то могу это сделать. <…> Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", — уточнил Байден, цитату приводит CNN.

Напомним, что лидеры двух стран пообщались в Женеве и обсудили множество вопросов, затем выйдя к прессе (правда, по отдельности, а не вместе). Пресс-конференция Байдена не обошлась без конфуза: он слишком резко ответил одной из журналисток (потом, правда, извинившись за это).

Одним из ключевых итогов встречи стало намерение Москвы и Вашингтона запустить двусторонний диалог по целому ряду вопросов, в частности, по стратегической стабильности.

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