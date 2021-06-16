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"Завалы" и "красные линии": Песков высказался о встрече Путина и Байдена

Политика

Детали касательно саммита Владимира Путина и Джо Байдена пришли из Кремля. Президенты, заявил Дмитрий Песков, обсудят вопрос дипломатической собственности, а также попробуют "перезапустить" некоторые процессы.

"Завалы" и "красные линии": Песков высказался о встрече Путина и Байдена

"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения — это краеугольный камень", — высказался пресс-секретарь Путина о вопросе дипломатической собственности, выступая на Первом канале.

Песков напомнил, что инициатором "сворачивания" диалога была американская сторона.

"Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", — добавил он.

В отношениях Москвы и Вашингтона, продолжил Песков, существуют "завалы", которые нужно "разбирать".

"Наша дипсобственность, невозможность работы сотрудников наших, отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность и так далее. <…>

Это всё нужно навёрстывать, это всё нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля", — сообщил Песков.

Разговор, также высказал мнение Песков, предстоит непростой, однако можно быть уверенными: российский президент, как и ранее, чётко очертит "красные линии".

"Путин всегда чёток в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелёгком разговоре, который предстоит сегодня", — сказал представитель Кремля.

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