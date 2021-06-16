Детали касательно саммита Владимира Путина и Джо Байдена пришли из Кремля. Президенты, заявил Дмитрий Песков, обсудят вопрос дипломатической собственности, а также попробуют "перезапустить" некоторые процессы.

"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения — это краеугольный камень", — высказался пресс-секретарь Путина о вопросе дипломатической собственности, выступая на Первом канале .

Песков напомнил, что инициатором "сворачивания" диалога была американская сторона.

"Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", — добавил он.

В отношениях Москвы и Вашингтона, продолжил Песков, существуют "завалы", которые нужно "разбирать".

"Наша дипсобственность, невозможность работы сотрудников наших, отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность и так далее. <…>

Это всё нужно навёрстывать, это всё нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля", — сообщил Песков.