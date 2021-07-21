"Байдену приходилось выбирать": о США, ФРГ и договорённостях по "СП-2"

Если Берлин и Вашингтон действительно договорятся по вопросу "СП-2", это будет скорее победа Германии, чем Штатов. Однако Джо Байден тоже сможет порадоваться: "триумф здравого смысла" поможет улучшить отношения двух стран.

Ангела Меркель и Джо Байден

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Напомним, что ранее в Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писали: уже в среду могут появиться точные данные по договорённости немцев и американцев.

"Такая договорённость — это в большей степени победа Германии, чем Соединённых Штатов. Поскольку есть позиция канцлера [Ангелы] Меркель, она не пошла на уступки, эту позицию удалось защитить, и фактически от своих изначальных планов отказались США, а не Германия", — рассказал для РИА "Новости" генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Однако даже возможный компромисс не означает, что для "СП-2" закончились проблемы: могут возникнуть затяжки с сертификацией или споры вокруг объёмов транзита. Так что консультации между Штатами и Германией, скорее всего, будут продолжены.

Здравый смысл и политика: по разные стороны триумфа

"Северный поток-2"

Если США согласятся на сделку, это вызовет недовольство республиканцев: в партии много людей, которые резко против любых договорённостей по "СП-2".

"Но в данном случае это скорее вопрос трансатлантических отношений, чем отношений Вашингтона и Москвы. Можно считать это поражением американской политики, можно считать это триумфом здравого смысла. Байдену приходилось выбирать между большим и меньшим злом. Понятно, что не хотелось отказываться от давления, не хотелось допускать проект "Северный поток", но в итоге желание не ссориться с одним из ключевых американских партнёров перевесило", — уточнил Кортунов.

"Можно сказать, что Байден одержал победу в восстановлении того доверия в отношениях с Германией, которое было сильно подорвано его предшественником", — резюмировал он.

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