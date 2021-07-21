Переговоры Вашингтона и Берлина по вопросу "Северного потока-2" оказались настолько сложными и напряжёнными, что в какой-то момент американцы попросили "помолчать" ещё одну "заинтересованную сторону" — Киев.
Как пишет Politico со ссылкой на собственный источник, представители США связались с властями Украины и попросили не допустить публичных высказываний, которые могут прямо или косвенно "бросить тень" на американо-украинские отношения, и высказываний, содержащих критику "СП-2".
"Официальные лица также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии", — говорится в статье.
Интересно, что данные об "указке Вашингтона" опроверг (также для Politico) другой чиновник из администрации США. Однако логика просьбы понятна: Киев настолько увлёкся геополитическими "играми", что начал в открытую рассуждать о "развороте" страны и миллиардных "компенсациях" за запуск "Северного потока-2".
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