Вашингтон попросил Киев о "режиме тишины" по Nord Stream 2

Переговоры Вашингтона и Берлина по вопросу "Северного потока-2" оказались настолько сложными и напряжёнными, что в какой-то момент американцы попросили "помолчать" ещё одну "заинтересованную сторону" — Киев.

Как пишет Politico со ссылкой на собственный источник, представители США связались с властями Украины и попросили не допустить публичных высказываний, которые могут прямо или косвенно "бросить тень" на американо-украинские отношения, и высказываний, содержащих критику "СП-2".

"Официальные лица также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии", — говорится в статье.

Интересно, что данные об "указке Вашингтона" опроверг (также для Politico) другой чиновник из администрации США. Однако логика просьбы понятна: Киев настолько увлёкся геополитическими "играми", что начал в открытую рассуждать о "развороте" страны и миллиардных "компенсациях" за запуск "Северного потока-2".