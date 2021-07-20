Власти Кубы неоднократно подвергались ранее и подвергаются сейчас различным видам "нападений" со стороны Штатов. Среди "инструментария" Вашингтона — как социальные, так и экономические ограничения, уверены в МИД Никарагуа.
Как сообщил для Prensa Latina глава министерства Денис Монкада, блокада Кубы, устроенная США и длящаяся уже более 60 лет, не что иное, как "преступление".
"Но поскольку они не смогли подавить волю кубинцев, с их героизмом и стоицизмом, с достоинством, с которым они защищают свою страну, они стремятся использовать другие технологии, другие методы, другие инструменты, чтобы ослабить кубинское правительство и народ", — высказался глава МИД.
Ситуация с дестабилизацией Кубы, разворачивающаяся в последние дни, продолжил он, также преследует чёткую цель. Вашингтон хочет, чтобы власти страны оказались свергнуты. Но,
"…несмотря на цену и страдания, вызванные блокадой и всеми односторонними, незаконными и произвольными мерами Соединённых Штатов, мы должны сопротивляться, бороться, побеждать и двигаться вперёд в защиту прав наших народов", — уверен Монкада.
Ведь иначе
"…империализм нас съест".
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.