Глава МИД Никарагуа рассказал про страдания, империализм и волю кубинцев

Власти Кубы неоднократно подвергались ранее и подвергаются сейчас различным видам "нападений" со стороны Штатов. Среди "инструментария" Вашингтона — как социальные, так и экономические ограничения, уверены в МИД Никарагуа.

Как сообщил для Prensa Latina глава министерства Денис Монкада, блокада Кубы, устроенная США и длящаяся уже более 60 лет, не что иное, как "преступление".

"Но поскольку они не смогли подавить волю кубинцев, с их героизмом и стоицизмом, с достоинством, с которым они защищают свою страну, они стремятся использовать другие технологии, другие методы, другие инструменты, чтобы ослабить кубинское правительство и народ", — высказался глава МИД.

Ситуация с дестабилизацией Кубы, разворачивающаяся в последние дни, продолжил он, также преследует чёткую цель. Вашингтон хочет, чтобы власти страны оказались свергнуты. Но,

"…несмотря на цену и страдания, вызванные блокадой и всеми односторонними, незаконными и произвольными мерами Соединённых Штатов, мы должны сопротивляться, бороться, побеждать и двигаться вперёд в защиту прав наших народов", — уверен Монкада.

Ведь иначе

"…империализм нас съест".

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