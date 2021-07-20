В "Слуге народа" объяснили, какой опыт КПК им интересен

Киев продолжает развивать "курс" на дружбу с Пекином: как оказалось, в партии "Слуга народа" готовы перенимать опыт у КПК (Коммунистической партии Китая). Больше всего украинских политиков интересует меритократия.

Напомним, что ранее по поводу возможного "разворота" Украины на Восток высказался (а затем опроверг сам себя) официальный представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович. А позднее оказалось, что поплотнее поработать с Китаем хотели бы и в "Слуге народа".

"В коммунистической партии Китая есть разный опыт в различных сферах… Определённый опыт у них можно перенимать. И если будет такая возможность, то будем перенимать", — высказался про "обмен опытом" глава "Слуги народа" Александр Корниенко, цитаты приводят в "Украинских новостях".

Политик добавил, что у КПК имеет значительный опыт управления партией, в которой достаточно много членов.

"Из того, что мы хотели брать от китайских коллег — это меритократия во всех смыслах, когда продвигаются те, кто действительно этого заслужил", — добавил Корниенко.

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