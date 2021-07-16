Врачи раскрыли подробности о состоянии президента Бразилии

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, госпитализированному из-за болей в брюшной полости 14 июля, стало лучше. Но, как сообщают представители G1 со ссылкой на данные "президентской" больницы, президент пока останется под наблюдением врачей.

Напомним, что госпитализированный политик ранее жаловался на икоту — она мешала даже просто вести разговор.

"Я икаю 24 часа в сутки", — сообщил он 7 июля, выступая на радио и заодно извинившись перед слушателями.

Кроме того, в 2018 году его ранили ножом, задев кишечник, из-за чего Болсонару пришлось перенести ряд операций.

"Отмечается улучшение клинической картины. В связи с этим был удален назогастральный зонд, завтра планируется возобновить [естественное] кормление. Прогнозы относительно выписки отсутствуют", — говорится в бюллетене, цитируемом G1.

Сам президент ранее также успел сообщить, что ему "значительно лучше".

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