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Врачи раскрыли подробности о состоянии президента Бразилии

Мир

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, госпитализированному из-за болей в брюшной полости 14 июля, стало лучше. Но, как сообщают представители G1 со ссылкой на данные "президентской" больницы, президент пока останется под наблюдением врачей.

Врачи раскрыли подробности о состоянии президента Бразилии

Напомним, что госпитализированный политик ранее жаловался на икоту — она мешала даже просто вести разговор.

"Я икаю 24 часа в сутки", — сообщил он 7 июля, выступая на радио и заодно извинившись перед слушателями.

Кроме того, в 2018 году его ранили ножом, задев кишечник, из-за чего Болсонару пришлось перенести ряд операций.

"Отмечается улучшение клинической картины. В связи с этим был удален назогастральный зонд, завтра планируется возобновить [естественное] кормление. Прогнозы относительно выписки отсутствуют", — говорится в бюллетене, цитируемом G1.

Сам президент ранее также успел сообщить, что ему "значительно лучше".

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Бразильский президент Жаир Болсонару доставлен в военный госпиталь.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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