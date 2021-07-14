Бразильский президент попал в госпиталь

Новости из Бразилии: президент страны Жаир Болсонару был госпитализирован. По предварительным данным, которые сообщает издание Globo, причиной госпитализации стали боли в области брюшной полости.

Также информацию о госпитализации приводит Folha de S. Paulo:

"…по рекомендации врача, резидент будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов, но не обязательно в больнице. Он волнуется, но чувствует себя хорошо".

Госпитализация произошла утром 14 июля. Проблемы со здоровьем президента уже помешали его работе: известно, что отменён целый ряд встреч, в числе которых — заседание комитета по противодействию пандемии.

В Folha de S. Paulo приметили и весьма интересную деталь: ранее президент страдал от икоты.

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