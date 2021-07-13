Капитан Defender получил награду "Защитник Украины"

Капитан британского судна Defender, который был изгнан российскими пограничниками из территориальных вод РФ в Черном море 23 июня, награжден как "защитник Украины".

Церемония награждения состоялась в Одессе в рамках закрытия Sea Breeze 2021 — совместных военных учений между странами НАТО и ее союзниками. Об этом сообщает украинский журнал Focus.

"Украинские и западные военные получили почетные награды "Защитник Украины" и "За усиление боевой готовности ВМФ". Среди награжденных был командир британского эсминца HMS Defender Винсент Оуэн", — пишет издание.

Напомним, 23 июня 2021 года Defender нарушил российские территориальные воды у крымского побережья к югу от Севастополя, войдя примерно на 3 км. И был изгнан серией предупредительных выстрелов по курсу движения корабля.

Позже командование британского флота это отрицало, что по кораблю велись предупредительные выстрелы, а Министерство обороны Великобритании заявило, что, по его мнению, Россия просто проводит "военные учения" в Чёрном море.

Военный атташе при посольстве Великобритании был вызван в Москву, а государственный министр обороны Великобритании Бен Уоллес просто заявил, что это всего лишь "невинный проход в территориальные воды Украины".