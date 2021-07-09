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ООН - Украине: вы хоть знаете, сколько у вас человек проживает?

Мир » Бывший СССР » Украина

В ООН указали Украине на необходимость провести перепись населения.

ООН - Украине: вы хоть знаете, сколько у вас человек проживает?

"На сегодняшний день неизвестно, сколько человек проживает на территории страны, поскольку последний раз перепись проводилась в 2001 году", — сказала, выступая на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, проходившей в Литве, Асенефа Лубрани, курирующая в Организации объединённых наций гуманитарные вопросы по Незалежной.

Чиновница ООН указала, что Киев "пропустил серию переписей, проходивших по всему миру в 2010-х годах". А, по ее словам, "исчерпывающие данные" о численности людей в стране очень нужны "для предоставления социально-экономических услуг".

"В 2001 — когда перепись на Украине проводилась в последний раз — в стране жили 48 миллионов человек. Сейчас примерно 41,6 миллиона (это если считать с Крымом и Донбассом). Но нужны точные данные. Важно, чтобы каждый человек был учтен", — говорит Лубрани.

К слову, у правительства Украины цифры совсем другие. Они считают, что в стране живут порядка 37 миллионов человек. Но многие эксперты и эту цифру считают завышенной и полагают, что реальное население страны не превышает 35 миллионов.

Ранее кабмин назначил проведение переписи на 2023 год.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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