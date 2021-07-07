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Декоммунизаторы на Украине добрались до названий судов

Мир » Бывший СССР » Украина

Нардепы Украины направили в адрес президента страны запрос о переименовании ряда судов.

Декоммунизаторы на Украине добрались до названий судов

Первой "непорядок" заметила Галина Васильченко депутат от фракции "Голос". Ее вдруг возмутило, что в названиях судебных органов до сих пор присутствует "коммунистическая символика".

"А вы знали, например, что у нас до сих пор есть Ленинский районный суд Кировограда, Московский районный суд Харькова, Октябрьский районный суд Полтавы? И таких десятки!!! Убежден: психическая деоккупация так же важна, как физическая. И я убежден, что только перестав возвращаться в советское прошлое, мы сможем перейти в будущее. <…>

Сразу предрешаю вопрос "В чем разница? Суды важнее реформировать". Есть разница. И это тоже реформирование. Реформирование мышления и восприятия. Потому что пока в Украине есть ′′Ленинские′′ и ′′Октябрьские суды", пока есть судьи, которые устанавливают перед домом Сталина и Ленина и принимают несправедливые решения в лучших практиках Советского Союза", — написала она в Facebook (пунктуация сохранена).

274 коллеги Васильченко во Верховной Раде согласились, что это "возмутительно" и названия "подлежат немедленному изъятию". Соответствующее постановление уже подписано Дмитрием Разумковым, председателем Рады.

Как следует из документа, "напрягло" народных избранников то, что суды Украины называются как при СССР, хотя населённые пункты, на территориях которых они работают, давно декоммунизированы. Теперь решение о том, как именовать впредь суды на Украине, — за Зеленским.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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