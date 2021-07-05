Британская журналистка "отправила" Меган Маркл к психиатру

Меган Маркл снова вызвала волну критики в свой адрес. В документальном фильме ITV "Гарри и Уильям: что пошло не так?", британская журналистка Пенни Джунор заявила, что герцогиня Сассекская никогда не была такой очаровательной, какой хотела казаться.

Возмущение Джунор вызвало признание Маркл в том, что она хотела свести счёты с жизнью.

"Ей следовало бы поделиться своими суицидальными мыслями с психиатром, а не в шоу Опры Уинфри. Такие откровения не должны транслироваться на широкую публику. Это то, что должно происходить на кушетке у психиатра", — говорит Пенни Джунор в фильме.

Кроме того, герцогиня общалась с членами королевской семьи так, как будто они звёзды шоу-бизнеса. У неё не было понимания того, что члены королевской семьи находятся на службе у британского народа.

"Кто-то из близких Уильяма сказал мне, что он с самого начала чувствовал, что у Меган есть какой-то план", — заявила в том же фильме королевский биограф Роберт Лейси.

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