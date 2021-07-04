Горящий Кипр запросил помощь в тушении пожаров

Площадь начавшегося в субботу, 3 июля, в районе Лимассола лесного пожара менее чем за сутки достигла 50 квадратных километров. Эвакуированы восемь общин.

Пожар начался в общине Аракапас и захватил соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Власти Кипра оценили ситуацию как критическую и запросили помощь из-за границы.

"В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план "Гефест" и запрошена помощь для отправки самолётов из-за границы", — сообщил департамент лесного хозяйства министерства сельского хозяйства Кипра.

Греция и Израиль уже направили на помощь соседям пожарные самолёты и средства пожаротушения. По состоянию на утро воскресенья, 4 июля, в борьбе с огнём задействованы более 70 пожарных машин, с рассветом к тушению пожара подключилась авиация.

Из-за жары на Кипре сохраняется высокая пожароопасность. За разжигание огня без разрешения предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы и/или штраф до 50 тысяч евро. В ходе расследования причин пожара в Аракапасе был арестован 67-летний мужчина, сообщает РИА Новости.

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