Жовто-блакитный над ГД: Зеленский оценил слова Путина о едином народе

Новости из Киева: украинский президент Владимир Зеленский высказался о словах своего российского коллеги Владимира Путина про "один народ". Лидер Украины не согласен: ведь если бы народ и правда был один, то над Госдумой РФ реял бы жёлто-голубой флаг, отметил Зеленский.

Напомним, что российский лидер в ходе прямой линии 30 июня сказал следующее:

"Я не считаю, что украинский народ недружественный. Много раз говорил, могу повторить: считаю, что украинцы и русские — один народ".

В Киеве, как оказалось, придерживаются иной точки зрения.

"Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии… мы, повторю ещё раз, не один народ", — подчеркнул Зеленский для "Интерфакс-Украины".

Если бы в двух странах на самом деле жил один народ, то, по мнению Зеленского,

"…в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался жёлто-голубой флаг".

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